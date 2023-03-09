"في عملية نوعية".. اعتقال "الشيطان" جنوبي العراق

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني مطلع بمحافظة ذي قار، اليوم الخميس، عن اعتقال أخطر تاجر مخدرات وسلاح في مناطق شمالي المحافظة يلقب بـ"الشيطان".

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "قوة امنية تابعة لجهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في قضاء قلعة سكر وبعد متابعة دقيقة استمرت لعدة أيام تمكنت من محاصرة أحد أخطر تجار المخدرات وبيع السلاح في المنطقة".

وبين المصدر، أن "ضابط القوة الامنية اقتحم عجلة تاجر المخدرات بعملية مباغتة، كاد يفقد حياته فيها بعدما وضع الشيطان السلاح برأسه، حيث تمكن من تخليص نفسه واعتقاله"، مشيراً إلى أن "القوة الامنية عثرت على كمية كبيرة من المخدرات الاسلحة الخفيفة التي كان ينوي بيعها".

واضاف المصدر، ان" المعتقل كان يستخدم هوية مزورة تحمل صفة ضابط أمني رفيع المستوى ويتنقل بها عبر السيطرات الامنية الحكومية بمركبته الخاصة".