في عملية "بحيرة حمرين".. قتل داعشي "نحر" مدير جوازات الأعظمية

شفق نيوز/ أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، يوم السبت، عن قتل الإرهابي الذي قام بنحر مدير دائرة الأحوال المدنية في الأعظمية.

وقالت الوكالة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الضربة الجوية التي استهدفت وكراً لعناصر داعش على ضفاف بحيرة حمرين في ديالى، أسفرت عن قتل أربعة إرهابيين من بينهم الارهابي (وسام علي حمد) الذي اقدم على نحر العقيد الشهيد (ياسر الجوراني) مدير دائرة الأحوال المدنية والجوازات في الاعظمية".

وكانت خلية الإعلام الأمني، قد ذكرت في وقت سابق اليوم السبت، في بيان ، أن وكالة الاستخبارات وبالتعاون مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، مكنت طيران القوة الجوية من تدمير وكر للإرهابيين على ضفاف بحيرة حمرين ضمن قاطع قيادة عمليات ديالى.

وبينت أنه تم تنفيذ ضربتين جويتين بواسطة طائرات F16 أسفرتا وبحسب المعلومات الأولية عن قتل ثلاثة عناصر من عصابات داعش الإرهابية، فيما باشرت قوة مشتركة من وكالة الاستخبارات والفرقة الأولى ضمن قيادة عمليات ديالى بتفتيش المكان المستهدف، وتمكنت من قتل إرهابي رابع بعد الاشتباك معه.

وفي 13 كانون الأول/ ديسمبر 2021، اختطف عناصر داعش أربعة أشخاص خلال رحلة صيد قرب بحيرة حمرين، وهم مدير جوازات الاعظمية العقيد ياسر الجوراني، إلى جانب منتسباً في الحشد الشعبي، وموظفاً في مصرف، والرابع كاسب.

وعلى إثر ذلك شنت القوات الأمنية عمليات بحث وتفتيش مكثفة للتوصل أخيراً إلى مكان احتجاز المختطفين لتعثر على واحد منهم فقط والذي كشف قبل أن يلفظ أنفاسها الأخيرة متأثراً بجراحه أن عناصر داعش قاموا بنحر العقيد ياسر الجوراني.