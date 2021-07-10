في عمليات وقائية.. البيشمركة تلاحق بؤر داعش بين خانقين وحدود كوردستان

شفق نيوز/ نفذت قوات البيشمركة عمليات تفتيش وتمشيط لعدة كيلومترات وعدة مناطق بين اطراف خانقين وحدود اقليم كوردستان ضمن عمليات وقائية لمنع عودة بؤر داعش وتحييد تحركاتهم.

وقال امر الفوج الثاني – اللواء الثالث في المحور الأول للبيشمركة المقدم جليل مام فائق لوكالة شفق نيوز؛ ان قواته شنت حملة تمشيط وتفتيش وقائية شملت 5 كم مربعة بين اطراف خانقين وحدود كوردستان وضفاف نهر سيروان ضمن اجراءات وخطط وقائية لمنع عودة بؤر داعش او السماح لها بشن هجمات ارهابية تستهدف القطعات الامنية.

وبين فائق؛ ان المناطق الممتدة بين شمالي جلولاء وشمالي خانقين الحدودية مع كوردستان خالية من التواجد العسكري وتتواجد فيها عناصر داعش ولو بشكل محدود، مشيرا الى ان البيشمركة تنفذ عمليات دورية كل 72 ساعة لمنع عناصر داعش من التسلل والاختباء ضمن المناطق المحاذية لمسؤوليات قوات البيشمركة.

وتعد المناطق الحدودية بين ديالى وكوردستان فراغات أمنية وملاذات لعناصر داعش منذ انسحاب البيشمركة من مناطق ديالى عام 2017 وشهدت مناطق اطراف خانقين وشمالي جلولاء هجمات وحوادث امنية راح ضحيتها عشرات المدنيين والعناصر الامنية.

ولازال اتفاق التنسيق المشترك بين البيشمركة ووزارة الدفاع يسير بخطى متباطئة بسبب العراقيل السياسية والقومية من قبل بعض الجهات السياسية.