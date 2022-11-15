في عمليات أمنية استمرت لأيام.. تطهير ضفاف نهر ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى، اليوم الثلاثاء، بانتهاء عمليات أمنية واسعة امتدت لأيام ومسافات واسعة استهدفت بؤراً وأوكاراً ساخنة على ضفاف نهر ديالى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "قوات أمنية مشتركة انهت عمليات تطهير ضفاف نهر ديالى والبساتين الواقعة على جانبيه وبمسافة نحو 20 كيلومترا من أطراف ناحية ابي صيدا وصولاً الى ناحية السلام (25 كم شمال شرق بعقوبة)".

وأضاف المصدر أن "العمليات شملت تطهير بساتين واراضٍ زراعية وتعقب مضافات ممكن احيائها من قبل عناصر التنظيم وتمشيط عشرات الطرق النيسمية الزراعية وكشفها امام القطعات الأمنية الى جانب تطهير اكثر من (4000) دونم من البساتين".

واكد المصدر أن "العمليات حققت أهدافها المرسومة بجميع جوانبها دون أي حوادث او إصابة وخسائر بشرية"، مشيراً إلى أن "المناطق الساخنة تخضع للسيطرة الأمنية بعد تكثيف نقاط الرصد والمرابطة لحماية الأهداف المدنية والقطعات الأمنية من أي حوادث أو تعرضات إرهابية غادرة".

وتعد المناطق المتاخمة لنهر ديالى في القرى الزراعية الممتدة بين اطراف ابي صيدا وصولا الى مناطق نواحي السلام والمنصورية بؤرا امنية ساخنة تشهد نشاط وتحركات لعناصر (داعش) لشن هجمات وتعرضات مباغتة في اغلب الاحيان.