في عمليات ضمت قوات كوردية والجيش العراقي.. تطهير محوري كفري وخورماتو من الارهابيين

شفق نيوز/ اعلنت مديرية مكافحة الارهاب في كوردستان، اليوم الخميس، عن الشروع في عمليات لتطهير حدود محوري كفري وطوزخورماتو تشارك فيها قوات البيشمركة وشرطة الطوارئ مع قوات الجيش العراقي.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان العملية انطلقت اليوم الخميس، مؤكدا أن الهدف من العملية هو تطهير المنطقة من إرهابيي داعش والقضاء عليهم بعد مشاهدة عدد من مفارزهم خلال الأيام الماضية ومحاولتهم القيام بأعمال إرهابية في المنطقة.

واشار البيان الى ان العملية بدأت في محورين، الاول كفري خورماتو، والثاني منطقة داودي وقرى سفوح غرة، لافتا الى ان الهدف من العملية هو تدمير مخابئ داعش في المنطقة.