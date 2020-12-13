في ظروف جوية سيئة.. الغانمي في سنجار لتفقد قوات الداخلية في القضاء

شفق نيوز/ افاد مصدر امني، يوم الأحد، بوصول وزير الداخلية عثمان الغانمي الى مركز قضاء سنجار في زيارة رسمية.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ ان زيارة الوزير كانت من أجل الاطلاع ميدانياً على أوضاع القضاء وإجراء جولة فيه لكن الظروف الجوية حالت دون ذلك واكتفى بزيارة مديرية شرطة سنجار فقط.

وأشار المصدر إلى أن القضاء شهد انتشاراً امنياً مكثف تزامناً مع هذه الزيارة، فيما تشهد مدينة الموصل الان انتشاراً امنياً ايضاً لعناصر الشرطة في شوارعها استعداداً لزيارة الوزير اليها.

ويرجح أن يصل وزير الداخلية بعد ساعة الى الموصل قادما من سنجار، و سيلتقي بعدد من شيوخ العشائر في مؤتمر عشائري من اجل تعزيز التعاون بين شيوخ العشائر ووزارة الداخلية في ادامة الأمن في عموم نينوى.