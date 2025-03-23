في طريقها للعراق.. الأمن السوري يعلن ضبط شحنة مخدرات "ضخمة"

شفق نيوز/ ضبطت قوات الأمن السوري، شحنة مخدرات "ضخمة" كانت في طريقها إلى العراق، والقت القبض على مروجيها، وذلك في عملية بين البلدين هي الثانية من نوعها خلال أسبوع.

وأفادت محافظة حلب على قناتها بمنصة "تلغرام"، أن "إدارة مكافحة المخدرات وبالتعاون مع مديرية الأمن العام في حلب ضبطت شحنة مخدرات ضخمة كانت في طريقها إلى العراق واعتقلت مروجيها".

والأحد الماضي، أعلنت السلطات العراقية، ضبط أكثر من طن من حبوب الكبتاغون المخدرة مصدرها سوريا عبر تركيا، وهي أكبر كمية يتم ضبطها في عملية تهريب خلال السنوات الأخيرة.

وفي 9 مارس آذار الجاري، أكد البيان الختامي لمؤتمر سوريا ودول الجوار، الذي عقد بالأردن، على ضرورة التعاون في محاربة تهريب المخدرات والسلاح والجريمة المنظمة العابرة للحدود، وتقديم الدعم والإسناد لسوريا في تعزيز قدراتها في هذا السياق.