"في ضربة استباقية".. الأمن العراقي يضبط قرابة مليوني علبة دوائية في عدة محافظات

شفق نيوز/ أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي يوم الثلاثاء، ضبط مئات الآلاف من علب الدواء من مختلف الأنواع ما بين منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر.

وذكر الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه "في عملية نوعية كشفت عن براعة استخباراتية فائقة، نجحت مفارز جهاز الأمن الوطني المختصة بقضايا الأمن الاقتصادي (الغذائي والدوائي) وبعد استحصال الموافقات القضائية في ضبط أدوية في محافظة بابل يصل عدد أنواعها 41 نوعًا مختلفًا ضمنها المهربة ومنتهية الصلاحية".

وأضاف أنه "بناءً على معلومات مفارزنا الاقتصادية في بغداد ونينوى وميسان وبالتنسيق مع وزارة الصحة ونقابة صيادلة العراق؛ تم ضبط حوالي (1,862,579) علبة دوائية منتهية الصلاحية وأخرى مهربة ومجهولة المصدر، وأكثر من (32) ألف نوع من أدوية متفرقة والقبض على (5) أشخاص متورطين بتهريب الأدوية".

وأشار إلى "ضبط أكثر من (88) طنًا من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، وغير الصالحة للاستهلاك البشري"، لافتا الى "إحالة المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفق القانون".