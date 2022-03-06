في صلاح الدين.. وفد عسكري رفيع المستوى لتقييم الوضع الأمني

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في صلاح الدين، يوم الاحد، بأن وفداً عسكرياً رفيع المستوى وصل إلى المحافظة للاطلاع على الأوضاع وتقييم التهديدات الأمنية وكذلك سبل إعادة العوائل النازحة إلى مناطق سكناها الأصلية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الوفد برئاسة نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول ركن عبد الأمير الشمري وقائد القوات البرية بالإضافة إلى مدير العمليات المركزية بالحشد الشعبي، زاروا مقر لواء المغاوير في منطقة الحسان في ناحية حمرين شرقي صلاح الدين، وعقدوا اجتماعا مع قائد عمليات صلاح الدين و آمري التشكيلات في الجيش والحشد الشعبي".

وبين أن "الزيارة تهدف الى تقييم الوضع الامني في مناطق شرقي المحافظة والعمل على إعادة القرى النازحة الى مناطق سكناها".

واشار المصدر الى انه "على هامش الزيارة التقى الوفد بعدد من شيوخ العشائر في المنطقة الذين ثمنوا الجهود الامنية المبذولة في قاطع العمليات وطالبوا بإعادة سكان 13 قرية في مناطق العيث بعد تهجيرهم منها عام 2014".

يشار إلى أن محافظة صلاح الدين تشهد عمليات لعناصر تنظيم داعش بين وقت وآخر وبالأخص المناطق الشرقية والجنوبية منها.