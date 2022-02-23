في صلاح الدين وديالى.. انتحار فتاة شنقا وإحباط هجوم لداعش على نقطة أمنية

شفق نيوز/ افاد مصدر في صلاح الدين، يوم الأربعاء، بانتحار فتاة ثلاثينية في قضاء سامراء بسبب طلاقها، فيما قتلت القوات الامنية داعشياً كان يخطط لمهاجمة نقطة أمنية في اطراف ناحية مندلي شرقي ديالى.

وقال المصدر في صلاح الدين لوكالة شفق نيوز، ان "فتاة ثلاثينية أقدمت على الانتحار شنقا داخل منزلها في قضاء سامراء جنوب شرق تكريت لمشاكل اجتماعية".

وأضاف ان "التحقيقات الأولية اكدت ان أسباب الانتحار تعود لاضطراب نفسي بعد مرور أيام على طلاق الفتاة"، مشيرا الى "نقل الجثة الى دائرة الطب العدلي".

وتشهد محافظات عدة تصاعدا بمعدلات الانتحار خاصة في صفوف الصبية والمراهقين لاسباب ودواع متعددة ابرزها المشاكل النفسية او المخدرات او التأثر السلبي بمواقع التواصل الاجتماعي المحرضة على العنف.

وفي ديالى اعلنت الاستخبارات العسكرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، عن "قتل إرهابي حاول الاشتباك مع الأجهزة الأمنية في احدى قرى ناحية مندلي 93 كلم شرق بعقوبة".

وبينت ان "قوة خاصة من استخبارات الفرقة الاولى رصدت تواجد ارهابيين اثنين كانا يعتزمان التعرض على احدى النقاط الامنية التابعة للفوج الثاني لواء المشاة الرابع في منطقة الخزرج".

وأضافت "على اثر ذلك تحركت مفارز الاستخبارات العسكرية باتجاه الارهابيين والاشتباك معهما وقتل احدهما في منطقة الخزرج بقضاء مندلي فيما لاذ الاخر بالفرار وما زالت قوات الامن تواصل ملاحقة الإرهابي الهارب".