في صلاح الدين.. أم تنهي حياة ابنها بـ"بلوكة"

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في صلاح الدين، يوم الاثنين، بمقتل منتسب بمزار ديني على يد والدته جراء خلاف عائلي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "منتسبا بالعتبة العسكرية (مرقد الإمامين الحسن العسكري وعلي الهادي) لقي مصرعه على يد والدته بعد أن ضربته على رأسه بحجر بناء كبير (بلوكة) في اطراف قضاء سامراء جنوب شرق تكريت، ما أدى إلى وفاته".

واضاف ان "سبب الحادث نزاع بين المنتسب واسرته لاسباب غامضة، والعائلة من خارج سكان قضاء سامراء"، مبينا ان "قوة امنية حضرت الى مكان الحادث واعتقلت المرأة ونقلت الجثة الى دائرة الطب العدلي وفتحت تحقيقاً لكشف ملابسات الحادث".