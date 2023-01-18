في صلاح الدين.. مقتل فتاة بسلاح شقيقها ودراجة نارية تنهي حياة شاب

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في صلاح الدين، يوم الاربعاء، بمقتل فتاة بسلاح شقيقها عن طريق الخطأ في سامراء، فيما لقي شاب مصرعه بحادث سير شرقي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "فتاة في العقد الثاني من عمرها لقيت مصرعها جراء اطلاقة بندقية بالخطأ خلال قيام شقيقها بتنظيف السلاح في اطراف قضاء سامراء جنوب شرق تكريت".

واضاف ان "قوة امنية قامت بنقل الجثة الى دائرة الطب العدلي وفتحت تحقيقا لكشف ملابسات الحادث".

وتشهد محافظات عدة حوادث قتل غير متعمدة جراء صيانة الاسلة واهمال قواعد السلامة والامان.

من جانب اخر، اشار المصدر الى أن "شاباً لقي مصرعه بتصادم دراجة هوائية مع أخرى نارية قرب علوة طوز خرماتو شرقي صلاح الدين".

وبين أن "السلطات المرورية اتخذت الإجراءات اللازمة فيما فتحت السلطات الأمنية تحقيقا بالحادث".

وتشهد عدة محافظات حوادث سير مستمرة لأسباب عدة أبرزها إهمال قواعد السلامة أو رداءة الطرق.