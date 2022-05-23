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في صلاح الدين.. داعش يستغل العاصفة الترابية ويهاجم الحشد العشائري

Category: أمـن

Date: 2022-05-23T08:33:59+0000
في صلاح الدين.. داعش يستغل العاصفة الترابية ويهاجم الحشد العشائري

شفق نيوز/ افاد مسؤول محلي في صلاح الدين، يوم الاثنين، بإصابة عنصر من الحشد العشائري بهجوم لداعش استهدف قرية في اطراف قضاء الشرقاط  شمالي المحافظة.

وقال مدير ناحية تلول الباج التابعة لقضاء الشرقاط، حاتم الشمري، لوكالة شفق نيوز، ان "عناصر داعش استغلوا العاصفة الترابية وانعدام الرؤيا وهاجموا نقطة حماية في مدخل قرية (الدرعات) جنوبي ناحية تلول الباج، ما اسفر عن إصابة عنصر من الحشد العشائري من حماية القرية".

وأضاف ان "قوات الحشد ردت على الهجوم واجبرت المهاجمين على الفرار".

 وتعد ناحية تلول الباج من خطوط الصد الملتهبة شمالي صلاح الدين وجنوب شرق نينوى وتقع في قلب الطريق الرابط بين بغداد والموصل وتتعرض لهجمات مستمرة بين الحين والأخر.

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