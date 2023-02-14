في شهر .. اعتقال أكثر من 1400 تاجر ومتعاطٍ للمخدرات وضبط 6 أطنان من تلك المواد في العراق

شفق نيوز / أعلنت المديرية العامة لشؤون المخدرات، اليوم الثلاثاء، اعتقال أكثر من 1400 متهم بتجارة وترويج وتعاطي المخدرات، فيما كشفت عن ضبط أكثر من ستة أطنان من المواد المخدرة في حصيلتها لشهر كانون الثاني الماضي.

وقالت المديرية في بيان أجملت فيه عملها خلال شهر كانون الثاني الماضي في بغداد والمحافظات وورد لوكالة شفق نيوز، إنه "استمراراً بملاحقة تجار المخدرات، وتفكيك شبكاتهم محلياً ودولياً، تمكنت المديرية العامة من تنفيذ عمليات نوعية، أسفرت عن إلقاء القبض على (1417) متهماً بتجارة، وترويج، ونقل، وتهريب المخدرات".

وأضافت المديرية انه "تم ضبط (63,369) كيلو غراماً من المخدرات بمختلف الأنواع، و(522,186) قرصا مخدرا ومؤثرا عقليا خلال شهر كانون الثاني من عام 2023"

وتابعت المديرية العامة لشؤون المخدرات أن "العمليات تمت وفقاً لمذكرات قبض قضائية، فيما أصدرت المحاكم المختصة قرارات الحكم بحق (579) مداناً، ولا تزال الإجراءات التحقيقية جارية بحق باقي المتهمين وفق القانون"، مبينة أن هذه العمليات جاءت" بإشراف شخصي ومباشر من قبل وزير الداخلية عبد الأمير الشمري".