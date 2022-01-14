في سنجار .. الجيش يزيل تمثال قيادي عمالي قضى بغارة تركية

شفق نيوز/ قام الجيش العراقي، اليوم الجمعة، بإزالة تمثال القيادي في وحدات مقاومة سنجار (اليبشه) "زردشت شنكالي" الذي قُتل بضربة جوية للطائرات الحربية التركية.

وقال مصدر عسكري لوكالة شفق نيوز، قوات الجيش رفعت اليوم تمثال "شنكالي" بعد أن نصبته قوات (اليبشه) أمس في مركز قضاء سنجار.

وقامت وحدات مقاومة سنجار (اليبشه) الموالية لحزب العمال الكوردستاني المناهض لأنقرة يوم أمس الخميس بنصب تمثال "شنكالي" في دورة حي النصر داخل مركز القضاء.

وافاد مصدر أمني مساء أول أمس الأربعاء بأن قوات حماية سنجار اعتدت على قوات الجيش المتمركزين على حاجز أمني في القضاء بعد رفضها إدخال تمثال "شنكالي" الذي قُتل بغارة جوية تركية في مطلع العام 2020.