في زيارة مفاجئة.. عبد الوهاب الساعدي على رأس "قوة كبيرة" في ذي قار

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني مطلع بمحافظة ذي قار، اليوم الخميس، بأن الفريق عبد الوهاب الساعدي قائد جهاز مكافحة الارهاب، وصل إلى المحافظة على رأس قوة أمنية كبيرة.

وبين المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "الساعدي جاءت زيارته دون سابق علم للمحافظة ولم يتم التنسيق لها مسبقا"، مؤكدا أنه "يدير حاليا أجتماعا مع القوات الأمنية التابعة له في قاعدة الإمام علي عليه السلام الجوية".

وفي غضون ذلك؛ أخبر مصدر في الجهاز وكالة شفق نيوز، أن "زيارة رئيس الجهاز الى ذي قار، تأتي ضمن جولة تفقدية للقاطع الجنوبي وتشمل أيضا محافظة البصرة لاحقا".

تابع المصدر، أن" الساعدي سيبحث خلال هذه الزيارة تحديث الخطط الأمنية الخاصة بقواته المتواجدة في القاطع الجنوبي للبلاد".