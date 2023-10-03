في أربيل وواسط.. القبض على تجار مخدرات بعمليتين منفصلتين

شفق نيوز/ أعلنت مديرية مكافحة المخدرات في إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، القبض على متهمين اثنين يتاجران بالمواد المخدرة وبحوزتهما كمية من مادة الكريستال، فيما تمكنت قوة من جهاز مكافحة الإرهاب من إلقاء القبض على أحد تجار المخدرات في محافظة واسط.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، أنه بعد استحصال قرار من قاضي تحقيق الأسايش تمكنت فرق مديرية مكافحة المخدرات بخطة محكمة ودقيقة من اعتقال متهمين اثنين من أهالي قضاء قلعة دزة.

وأضاف البيان أنه تم خلال اعتقال المتهمين العثور على خمسة كيلوغرامات من مادة الكريستال المخدرة كانا ينويان نقلها إلى مدينة أربيل.

وأشار البيان إلى أنه تم فتح تحقيق مع المتهمين، مؤكداً أنهما سيواجهان المحاكمة وفقاً لقانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.

إلى ذلك، أعلن جهاز مكافحة الإرهاب الاتحادي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، عن إلقاء القبض على أحد تجار المخدرات في محافظة واسط، بناء على معلومات من مديرية مكافحة المخدرات في واسط.