في أربع محافظات.. الأمن العراقي يقبض على عشرات المنتمين لحركة "القربان"

شفق نيوز/ أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، يوم الاثنين، عن إلقاء القبض على العشرات من المنتمين لحركة "القربان" في أربع محافظات.

وذكر الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "وفقاً لمعلومات استخبارية مؤكدة، تمكنت مفارز جهازنا من تحديد عناصر جديدة تنتمي لحركة (القربان) في أربع محافظات".

وأضاف "بناءً على ذلك، وبعد استحصال الموافقات القضائية، استطاع جهازنا في محافظات واسط، والمثنى، والبصرة، وذي قار، إلقاء القبض على 35 شخصاً من (القربانيين)، لتتم إحالتهم إلى الجهات المختصة واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم".

وكان جهاز الأمن الوطني قد أعلن مطلع شهر تموز/ يوليو الماضي عن اختراق هذه الحركة التي يطلق عليها أيضاً "العليُّ اللهية" حيث يقوم أفرادها بالترويج لأفكار منحرفة تتلخص بقيامهم بإجراء قرعة، ومن يقع عليه الاختيار يقوم بالانتحار شنقاً.