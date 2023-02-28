في ذي قار والكوفة.. سطو مسلح على مكتب صرافة واعتقال عصابة  مخدرات "خطيرة"

شفق نيوز/ أفاد مصدران أمنيان في ذي قار والنجف، اليوم الثلاثاء، بوقوع سطو مسلح على أحد منافذ الصيرفة، في حين تمكنت قوة امنية من الإطاحة بعصابة خطيرة تتاجر بالمواد المخدرة، وذلك في حادثين منفصلين بالمحافظتين.

وذكر مصدر أمني في ذي قار، لوكالة شفق نيوز، ان "4 مجهولين يحملون أسلحة نارية نفذوا عملية سطو مسلح على أحد منافذ الصيرفة بحي الامام الرضا بقضاء قلعة سكر شمالي محافظة ذي قار".

وبين المصدر، ان "الجناة قاموا بسرقة عشرات الملايين ولاذو بالفرار لجهة مجهولة الهوية".

وفي النجف، ذكر مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، ان "قوة تابعة لجهاز الامن الوطني تمكنت من تفكيك عصابة تتكون من 6 أفراد بينهم نساء بقضاء الكوفة وسط النجف"، لافتا إلى أن "الجناة بحوزتهم 3 كيلوغرام من المخدرات، فضلا عن أسلحة متنوعة ومشروبات كحولية".

وبين المصدر، ان "المعتقلين تم نقلهم لمركز احتجاز خاص، لإكمال الإجراءات القانونية لهم".