في ذي قار.. مقتل شاب بصري وإصابة آخرين بسبب خلاف قديم

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني، يوم الجمعة، بمقتل واصابة شخصين أحدهما من محافظة البصرة وسط أحد أحياء مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "جلسة عربية بين أبناء عم في أحد المنازل بحي أريدو وسط مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار تحولت لشجار عنيف بالأسلحة البيضاء، انتهى بمقتل شاب بصري من مواليد 2002 كان ضيفاً في منزل الحادث، فيما أصيب شخصا آخر (الجاني) بجروح خطرة من أهل الناصرية أثناء الشجار بعد تعرضه لعدة طعنات سكين من (المجنى عليه) قبل أن يفارق الحياة".

وأضاف المصدر، أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل الجثة إلى الطب العدلي، فيما نقلت الجريح تحت حراسة مشددة إلى المستشفى لتلقي العلاج"، مشيراً إلى أن" التحقيقات الأولية في الحادث تبين أن هناك خلافا سابقا بين الطرفين".