في ذي قار.. مطاردة "هوليودية" لاعتقال عصابة مختصة بسرقة العجلات تنتهي بالفشل

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار، يوم الخميس، بأن قوة أمنية فشلت باعتقال لصوص مختصين بسرقة العجلات، بعد مطاردة تخللها تبادل لإطلاق النار وسط مدينة الناصرية.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "قوة أمنية نصبت كميناً قرب الكراج الموحد وسط مدينة الناصرية في محاولة للحد من ظاهرة سرقة السيارات في المدينة، وأثناء ذلك لاحظت وجود عجلة يستقلها ثلاثة أشخاص بينهم مطلوب بقضية سرقة".

وبين "أثناء محاولة القوة الأمنية إيقاف العجلة، ترجل منها الأشخاص الثلاثة وانتقلوا للطرف الآخر من الشارع وقاموا باستخدام سلاح مسدس كان معهم لإيقاف عجلة أخرى وأطلقوا النار على صاحبها وأصابوه برصاصة في ساقه، ثم أنزلوه بالقوة منها واستقلوها للهرب".

وأضاف المصدر "القوة الأمنية قامت بمطاردتهم وحصل تبادل لإطلاق النار لكن لم يتم اللحاق بهم وفروا إلى جهة مجهولة".

وتابع أنه "تم ضبط العجلة الأولى وعثر بداخلها على هواتف نقالة وأسلحة، فيما تم تعميم أوصاف العجلة الأخرى المسروقة ليتم العثور عليها لاحقاً مركونة في منطقة السبل الزراعية، على طريق ناصرية - سيد دخيل، وقد لحقت بها أضرار مادية".