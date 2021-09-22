في ذي قار.. مصرع طفل بطلق نار واعتقال عنصر امني بتهمة "الإرهاب"

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار، اليوم الأربعاء، بمصرع طفل نتيجة إطلاق النار على نفسه أثناء عبثه بالسلاح، فيما ألقت قوة أمنية القبض على منتسب بتهمة الإرهاب.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "الطفل أطلق النار على نفسه بالخطأ من سلاح كان يحمله أثناء رعيه للأغنام في إحدى القرى التابعة لقضاء قلعة سكر شمالي محافظة ذي قار".

وبين أن "الطفل يبلغ من العمر الثالثة عشر"، مشيرا الى نقل جثته الى دائرة الطب العدلي لاستكمال الاجراءات القانونية.

من جانب اخر، ابلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "قوة أمنية خاصة داهمت منطقة عشيرة الدبات بقضاء الشطرة شمالي ذي قار، وقامت باعتقال عنصر أمني مطلوب وفق المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب".

واوضح ان المنتسب "شارك مع اقاربه بمهاجمة فوج الطوارئ يوم أمس، بعدما تم ضبطه مع أشخاص آخرين يحضرون لحفر موضع عسكري، تمهيدا لعودة نزاع عشائري بين عشيرته وعشيرة ال بايش الهلاليين في القضاء".

واكد أن "الأجهزة الأمنية نقلت المعتقل إلى مركز احتجاز خاص".

وكان مصدر أمني بقضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار، قد أبلغ وكالة شفق نيوز، امس الثلاثاء، بأن "القوات الأمنية تلقت بلاغا استخباريا يفيد بقيام أفراد من عشيرة الدبات بالمباشرة بحفر مواضع عسكرية استعدادا لجولة جديدة من النزاع مع عشيرة ال بايش الهلاليين".

وبين أن "الأجهزة الأمنية على الفور توجهت إلى الأفراد الذين يقومون بحفر هذه المواضع، إلا أنها تعرضت لإطلاق نار من قبل أفراد من عشيرة الدبات"، مشيرا الى أن "القوة الأمنية ردت بالمثل على المهاجمين الذين لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة".

وأضاف المصدر، أن "الأجهزة الأمنية طلبت تعزيزا عسكريا من قيادة عمليات سومر تمهيدا لعملية اقتحام منطقة الهجوم"، لافتا إلى أن "طوقا عسكريا فرض على منطقة البدعة شمالي الشطرة بشكل عام وتشديد إجراءات الدخول والخروج من منطقة الهجوم".