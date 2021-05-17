في ذي قار.. مصرع طفلين أحدهما توفي بسبب "الجهل"

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بمحافظة ذي قار، يوم الاثنين، بمصرع طفلين، أحدهما نتيجة احتراقه بالماء الساخن شمال شرقي المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن " طفلا يبلغ من العمر سبع سنوات لقى مصرعه بحادث غرق في نهر الفرات قرب المستشفى التركي وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة".

وبين أن "ذوي الطفل تقدموا بشكوى ضد ثلاثة أطفال أشقاء كانوا برفقته".

واضاف المصدر، أن "طفلا يبلغ من العمر ست سنوات توفي نتيجة احتراقه بالماء الساخن في قرية (امويلحه) بقضاء الدواية شمال شرقي مدينة الناصرية"، مبينا أن "الطفل بقي ثلاثة ايام في منزله يعالجه أهله دون نقله للمستشفى بسبب جهلهم، مما ادى لتأزم وضعه الصحي ووفاته".