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في ذي قار .. مصرع شخصين وإصابة 5 آخرين بحادثين أحدهما حريق

Category: أمـن

Date: 2022-06-24T11:20:27+0000
في ذي قار .. مصرع شخصين وإصابة 5 آخرين بحادثين أحدهما حريق

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الجمعة، بتسجيل عدة حوادث أمنية في المحافظة خلال الساعات الماضية بينها مصرع واصابة 6 أشخاص غربي مدينة الناصرية.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "مواطنا من أهالي كربلاء توفي نتيجة انقلاب عجلته على الطريق السريع غربي محافظة ذي قار، فيما أصيب 5 آخرين كانوا برفقة المتوفي".

وأضاف المصدر، ان "حادثا آخر انتهى بوفاة عنصر أمني ناتج عن احتراق منزله وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة"، مبينا ان " حريق المنزل حصل بسبب تماس كهربائي داخلي ".

وتابع المصدر، إن "نزاعا عشائريا اندلع بناحية گرمة بني سعيد جنوبي محافظة ذي قار و انتهى بإصابة أحد المستطرقين بجروح، فيما طوقت قوات أمنية كبيرة منطقة الحادث ونفذت حملات دهم وتفتيش لمنازل طرفي النزاع واسفرت عن اعتقال 9 أشخاص وتوقيفهم وفق أحكام المادة 413 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل ".

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