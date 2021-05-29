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في ذي قار.. محاولة انتحار فاشلة وإحباط بيع عجلة تحت تهديد السلاح

Category: أمـن

Date: 2021-05-29T09:38:28+0000
في ذي قار.. محاولة انتحار فاشلة وإحباط بيع عجلة تحت تهديد السلاح

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة ذي قار، يوم السبت، بتسجيل محاولة انتحار فاشلة، وإحباط عملية بيع عجلة تحت تهديد السلاح.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "فتاة تبلغ من العمر 25 عاماً في قضاء النصر، شمال مدينة الناصرية، أقدمت على الانتحار عبر تناول كمية أدوية مختلفة الانواع، إلا أن ذويها سارعوا بنقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج".

وبين أنه "تم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث الذي ما زال مجهول الأسباب".

من جانب آخر، أشار المصدر إلى أن "مكتب مكافحة الاجرام في قضاء الرفاعي تلقى بلاغاً من صاحب عجلة نوع (ستاركس) يفيد بأنه تم إجباره تحت تهديد السلاح على بيع عجلته لأشخاص على معرفة بهم، وتوجهوا بها إلى مدينة الناصرية".

وأضاف أن "مفارز المكتب بعد تلقيها البلاغ طاردت المشترين وتمكنت من اعتقالهم مع العجلة وسط مدينة الناصرية"، موضحاً أن "التحقيقات الأولية تشير إلى أن سبب الحادث خلافات مالية بين الطرفين".

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