في ذي قار.. فتاة تدفع حياتها ثمناً لرفضها الزواج من "قاتل"

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة ذي قار، يوم الثلاثاء، بمقتل فتاة رميا بالرصاص على يد "قاتل" سبق وأن تقدم للزواج منها إلا أن ذويها رفضوه.

وابلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "الفتاة من مواليد 1999 من قضاء الجبايش أقصى جنوب محافظة ذي قار، وقد تلقت أربع رصاصات أسفل القلب على يد شخص كان قد تقدم لخطبتها سابقاً إلا أن أهلها رفضوا طلبه".

وبين أن "الجاني تقدم لخطبة الفتاة عدة مرات لكنه جوبه بالرفض من قبل أهلها، ومن ثم قاموا بتزويجها لشخص من محافظة البصرة، إلا أن الجاني لاحق الفتاة إلى البصرة وافتعل مشاكل مع زوج الفتاة مما اضطر الأخير إلى إعادة الفتاة إلى أهلها".

وأضاف المصدر "وعلى إثر ذلك توجهت الفتاة مع والدها إلى المحكمة لإقامة دعوى قضائية ضد الجاني، وبعد تسجيل الدعوى ومغادرة المحكمة تصدى لهما الجاني لقتلهما معاً إلا أن الفتاة تلقت الرصاصات لحماية أبيها، مما أدى إلى مفارقتها الحياة على الفور".

ولفت المصدر إلى أن "الجاني سبق وأن ارتكب 8 جرائم قتل سابقاً وهذه جريمته التاسعة، وبعد تنفيذها لاذ بالفرار إلى جهة مجهولة".

وأشار إلى أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل الجثة إلى الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها".