في ذي قار.. إصابة أشخاص بمشاجرة والسرطان يدفع مريضاً للانتحار

شفق نيوز/ سجلت الأجهزة الامنية في ذي قار، اليوم الإثنين، عدداً من الحوادث الأمنية تسببت بإصابة عدد من الأشخاص، فيما حاول مصاباً بمرض السرطان إنهاء حياته.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "مشاجرة مسلحة اندلعت في الشارع العام قرب المدينة المائية وسط مدينة الناصرية بين صاحبيّ دراجة نارية وسيارة، أدت لاصابة اربعة اشخاص بجروح احدهم من طرفي المشاجرة وثلاثة من المارة".

وأشار المصدر الى ان "شخصاً في الأربعينات من عمره اقدم على الانتحار بإطلاق النار على نفسه بواسطة مسدس داخل منزله وسط الناصرية، لكن ذويه تمكنوا من انقاذه ونقله للمستشفى لتلقي العلاج".

وبين ان "سبب الانتحار يعود لمعاناة المجنى عليه من حالة نفسية بسبب مرض السرطان".

فيما لفت الى ان "القوات الامنية عثرت على رضيعة عمرها ساعات قرب مرقد (سيد مجهول) الواقع بين قضاء الرفاعي وقلعة سكر شمالي المحافظة".