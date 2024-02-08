في ذي قار.. شجار بين جيران يُخلِّف قتيلاً واحداً بسبب "خنزير"

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الخميس، بمقتل شاب بشجار مسلح بين جيران في ناحية العكيكة جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان " شجارا اندلع بالأسلحة البيضاء بين جيران في الناحية المذكورة على خلفية مقتل خنزير من قبل أحد الأطراف في أرض زراعية تابعة للطرف الثاني".

وبين المصدر، ان "النزاع انتهى بمقتل الشاب الذي اقدم على قتل الخنزير، وهو من اهالي الناصرية وكان قد حلّ ضيفاً على اقربائه"، لافتا إلى ان" قوات امنية كبيرة طوقت مكان الحادث تحسبا لاندلاع نزاع عشائري بين الطرفين خلال الساعات المقبلة".