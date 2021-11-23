سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

في ذي قار.. رصاصات طائشة تصيب مواطنين في "مؤخرتهم" وآخر يفقد ذراعه بشجار

Category: أمـن

Date: 2021-11-23T12:15:52+0000
في ذي قار.. رصاصات طائشة تصيب مواطنين في "مؤخرتهم" وآخر يفقد ذراعه بشجار

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني في ذي قار، يوم الثلاثاء، بإصابة مواطنين اثنين برصاص طائش استقر في منطقة حساسة من جسديهما، فيما أدى شجار بالسلاح الأبيض لبتر يد شخص في المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "مدرساً يبلغ من العمر 42 عاما تلقى رصاصة طائشة في (مؤخرته) أثناء سيره في أحد شوارع قضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار، وتم نقله إلى مركز صحي قريب لتلقي العلاج".

وبين أنه "في حالة مشابهة أصيب راعي أغنام يبلغ من العمر 15 عاما برصاصة طائشة في (المؤخرة) أيضاً بقضاء البطحاء غربي مدينة الناصرية مركز المحافظة، حيث نقل هو الآخر لمركز صحي لتلقي العلاج".

وتابع المصدر، ان "شجارا بالأسلحة البيضاء انتهى ببتر اليد اليسرى بواسطة سيف محلي (قامة) لأحد المتشاجرين، فيما لاذ المعتدون بالفرار الى جهة مجهولة"، مشيرا الى ان "المجني عليه طلب شكوى ضدهم، كون الحادث كان نتيجة خلافات سابقة معهم".

related

اغتيال استاذ جامعي جنوبي العراق

Date: 2020-06-12 14:39:53
اغتيال استاذ جامعي جنوبي العراق

"حوت ذي قار" يبتلع نزيلا "إرهابيا" ومقتل شخص بنزاع وتسجيل محاولة انتحار

Date: 2021-04-29 12:09:10
"حوت ذي قار" يبتلع نزيلا "إرهابيا" ومقتل شخص بنزاع وتسجيل محاولة انتحار

الثالث خلال يومين.. اندلاع نزاع عشائري في ذي قار

Date: 2021-10-20 16:46:14
الثالث خلال يومين.. اندلاع نزاع عشائري في ذي قار

في ذي قار.. "بيرغ العشيرة" يشعل نزاعاً عشائرياً ويوقف قطاراً للمسافرين

Date: 2021-06-12 10:42:52
في ذي قار.. "بيرغ العشيرة" يشعل نزاعاً عشائرياً ويوقف قطاراً للمسافرين

في محافظتين.. حادث سير يودي بحياة 4 أشخاص وشاب ينهي حياته بالنار

Date: 2021-04-05 17:50:12
في محافظتين.. حادث سير يودي بحياة 4 أشخاص وشاب ينهي حياته بالنار

شرطة ذي قار تؤكد خبر شفق نيوز حول تورط زوجة المحامي بقتله مع آخر انتحر

Date: 2021-01-15 13:22:05
شرطة ذي قار تؤكد خبر شفق نيوز حول تورط زوجة المحامي بقتله مع آخر انتحر

الشطرة .. 20 مذكرة قبض جراء نزاع عشائري طاحن وشكاوى ضد عمليات "سومر"

Date: 2021-09-17 08:09:56
الشطرة .. 20 مذكرة قبض جراء نزاع عشائري طاحن وشكاوى ضد عمليات "سومر"

امرأة ثلاثينية ترتكب جريمة مروعة وتنتحر جنوبي العراق

Date: 2021-05-17 11:15:44
امرأة ثلاثينية ترتكب جريمة مروعة وتنتحر جنوبي العراق