في ذي قار.. رصاصات طائشة تصيب مواطنين في "مؤخرتهم" وآخر يفقد ذراعه بشجار

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني في ذي قار، يوم الثلاثاء، بإصابة مواطنين اثنين برصاص طائش استقر في منطقة حساسة من جسديهما، فيما أدى شجار بالسلاح الأبيض لبتر يد شخص في المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "مدرساً يبلغ من العمر 42 عاما تلقى رصاصة طائشة في (مؤخرته) أثناء سيره في أحد شوارع قضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار، وتم نقله إلى مركز صحي قريب لتلقي العلاج".

وبين أنه "في حالة مشابهة أصيب راعي أغنام يبلغ من العمر 15 عاما برصاصة طائشة في (المؤخرة) أيضاً بقضاء البطحاء غربي مدينة الناصرية مركز المحافظة، حيث نقل هو الآخر لمركز صحي لتلقي العلاج".

وتابع المصدر، ان "شجارا بالأسلحة البيضاء انتهى ببتر اليد اليسرى بواسطة سيف محلي (قامة) لأحد المتشاجرين، فيما لاذ المعتدون بالفرار الى جهة مجهولة"، مشيرا الى ان "المجني عليه طلب شكوى ضدهم، كون الحادث كان نتيجة خلافات سابقة معهم".