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في ذي قار .. رجل يقتل نجله الشاب

Category: أمـن

Date: 2021-04-18T05:39:33+0000
في ذي قار .. رجل يقتل نجله الشاب

شفق نيوز/ أفادت قيادة شرطة محافظة ذي قار يوم الأحد بأن رجلا اقدم على قتل ولده الشاب من مواليد العام 2001 في منطقة الإسكان وسط الناصرية بسبب خلافات عائلية.

وقالت القيادة في بيان، إن الاجهزة الأمنية في المحافظة اعتقلت المتهم ، وتمت إحالته إلى الجهات المختصة.

هذا ولم يوضح البيان كيفية وقوع حادثة القتل والأداة التي استخدمت فيها.

وتصاعدت في الآوانة الأخيرة جرائم القتل، والسرقة، والخطف، والأغتصاب، والنزعات الأجتماعية في مناطق متفرقة من العراق إذ يعزو مختصون الأسباب إلى تردي الأوضاع المعيشية والإقتصادية وتفشي البطالة والتي ارتفعت معدلاتها في ظل تفشي ظهور وباء كورونا.

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