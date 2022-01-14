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في ذي قار.. حوت الناصرية يبتلع نزيلاً واعتقال تجار مخدرات ودهس طفلة

Category: أمـن

Date: 2022-01-14T06:59:14+0000
في ذي قار.. حوت الناصرية يبتلع نزيلاً واعتقال تجار مخدرات ودهس طفلة

شفق نيوز / أفادت ثلاثة مصادر أمنية بمحافظة ذي قار، يوم الجمعة، بتسجيل حوادث أمنية عدة بينها عمليات قبض على تجار مخدرات، ووفاة نزيل في سجن الحوت.

وأبلغ أحد المصادر، وكالة شفق نيوز، أن "نزيلاً يبلغ من العمر 49 عاما ومحكوم بالإعدام شنقا حتى الموت وفق المادة 4 إرهاب، توفي داخل سجن الناصرية المركزي (الحوت)"، لافتا إلى أن "سبب وفاة المدان أزمة صحية طارئة".

وذكر مصدر آخر، للوكالة أن "فتاة تبلغ من العمر 6 سنوات توفيت بسبب حادث دهس في قضاء الغراف شمالي محافظة ذي قار، بواسطة عجلة نوع (أوباما)، وجرى توقيف الجاني على ذمة التحقيق".

من جانب آخر، نفذ فريق من مكافحة المخدرات بمدينة الناصرية مركز المحافظة، من تنفيذ عملية نوعية أسفرت عن اعتقال 4 تجار مخدرات بذي قار".

وأبلغ مصدر في مكافحة المخدرات، وكالة شفق نيوز، أن "قوة تابعة لمكتب مكافحة المخدرات اعتقلت بعملية نوعية 3 تجار مخدرات أعمارهم في الثلاثينات وبحوزتهم 5000 حبة مخدرة، و720 غرام من مسحوق المخدرات"، مشيراً إلى إن "المتهمين جرى نقلهم لمركز احتجاز خاص لإكمال إجراءات التحقيق معهم".

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