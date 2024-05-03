في ذي قار.. جريمتا قتل مقابل 575 الف دينار

شفق نيوز/ كشفت الأجهزة الامنية في محافظة ذي قار، اليوم الجمعة، ملابسات جريمتين حصلتا خلال الأيام الماضية، فيما أكدت العصابة التي ارتكبتهما تشكلت حدثياً.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "شخصين اثنين تعرفا حديثا على بعضهما وقاما بتشكيل عصابة بثت الرعب في مناطق شرق الناصرية"، لافتا إلى أن "القوات الامنية تمكنت من كشفهما واعتقالهما".

وبين المصدر، ان "المعتقلين قاما بارتكاب جريمتي قتل خلال أقل من 30 يوماً، حيث أن الجريمة الأولى كانت مقابل 500 الف دينار عراقي، فيما الجريمة الثانية تمت من أجل سرقة المجنى عليه مبلغاً قدره 75 ألف دينار".

وتابع المصدر، ان" القوات الامنية أجرت كشف الدلالة للمهتمين، فيما تم توقيفهما من قبل القضاء وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل بتهمة القتل العمد".