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في ذي قار.. تفجير ثان يستهدف منزل تدريسي جامعي ومعاقبة قوة أمنية بسبب الأول

Category: أمـن

Date: 2021-10-17T10:23:02+0000
في ذي قار.. تفجير ثان يستهدف منزل تدريسي جامعي ومعاقبة قوة أمنية بسبب الأول

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار، اليوم الأحد، باستهداف منزل تدريسي جامعي بعبوة ناسفة من قبل مجهولين، جنوب مدينة الناصرية، فيما وجهت الحكومة المحلية بمعاقبة آمر أحد القواطع الأمنية على خلفية تفجير استهدف مدير صحة المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "عبوة ناسفة انفجرت مستهدفة منزل معلم جامعي يبلغ من العمر 33 عاماً، في الحي العسكري بناحية الطار التابعة لقضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار".

وبين أن "الانفجار تسبب بإضرار مادية تمثلت بتهشم زجاج النوافذ للمنزل، من دون التسبب بإضرار بشرية".

وعلى صعيد متصل، أوصى ذي قار احمد الخفاجي، بمعاقبة آمر قوة حماية صوب الشامية في مدينة الناصرية وجميع القوات الماسكة لقاطع الشامية، على خلفية تجوال سيارة لا تحمل لوحة ارقام وقيامها بعمل ارهابي في قاطع مسؤوليتهم فجر هذا اليوم.

وكان منزل مدير عام صحة محافظة ذي قار سعد الماجد، قد تعرض فجر اليوم لتفجير استهدف عجلة نجله مما أدى إلى إلحاق أضرار معنوية ومادية.

وقال الماجد لوكالة شفق نيوز، إن "الهجوم على منزلي تم بواسطة سيارة نوع (سمند) ترجل منها شخص وقام بوضع العبوة الناسفة تحت عجلة ولدي، ثم انفجرت بعد ذلك داخل العجلة".

وأشار إلى أن "العجلة لولدي وليست لي شخصيا، ولم اتلق اي تهديدات أمنية مسبقا لا أنا ولا أحد من أفراد أُسرتي".

وتابع الماجد بالقول "انتظر التحقيقات الأمنية لبيان هوية المستهدفين لمنزلي"، لافتا إلى أن "الأضرار التي أصابتنا بسبب الانفجار جسيمة".

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