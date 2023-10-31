في ذي قار.. تسليب أشخاص بفخ "فيسبوكي" واعتقال تجار مخدرات

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار، يوم الثلاثاء، بتعرض مواطنين من محافظة المثنى لتسليب شمالي المحافظة، فيما تم ضبط كمية من المخدرات في مركز المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "مواطنين من محافظة المثنى توجهوا إلى منطقة (الصديفة) بقضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار لغرض شراء عجلة تم عرضها عبر موقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك)، لكن تبين أنها عملية احتيال".

وبين أن "الجناة كانوا قد أعدوا كميناً للمشترين وقاموا بتسلي مبلغ منهم يتجاوز 12 ألف دولار أمريكي، إضافة هواتف نقالة كانت بحوزة الضحايا".

وبين المصدر، أن "الجناة وعددهم خمسة لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة الهوية بواسطة عجلة نوع (بيك آب)".

من جانب آخر، أشار المصدر إلى أن "قوة من مكافحة المخدرات تمكنت من اعتقال ثلاثة أشخاص في مدخل مدينة الناصرية مركز المحافظة، بحوزتهم كليو ونصف الكليو غرام من مادة الكريستال المخدرة".

فيما أفاد المصدر بوفاة مواطن سوداني الجنسية في الخمسينيات من العمره بسبب جلطة قلبية أثناء مروره بمحافظة ذي قار، حيث تم نقل جثته للطب العدلي لغرض إكمال الإجراءات القانونية.