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في ذي قار.. تسجيل حالة انتحار جديدة وجريحان بهجوم مسلح

Category: أمـن

Date: 2021-03-09T07:07:24+0000
في ذي قار.. تسجيل حالة انتحار جديدة وجريحان بهجوم مسلح

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار جنوبي العراق، اليوم الثلاثاء، بقيام عامل في محطة وقود بالانتحار رميا بالرصاص.

وأبلغ المصدر وكالة "شفق نيوز"، بأن " أحد العاملين في إحدى محطات الوقود ويبلغ من العمر 28 عاما أقدم على الانتحار رميا بالرصاص من خلال استخدام بندقية كلاشنكوف تعود لحارس المحطة".

وبين المصدر، أن " القوات الأمنية قامت بنقل الجثة إلى الطب العدلي".

وعلى الجانب الاخر، أصيب شخصان في قضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار.

وذكر المصدر لـ"شفق نيوز "، أن" شخصين اصيبا بهجوم مسلح على يد مجموعة أشخاص "، لافتا إلى أن" أسباب الهجوم هي بسبب خلاف عشائري سابق".

وأضاف، أن" المصابين تم نقلهما إلى مشفى الحبوبي وسط الناصرية بسبب خطورة حالتهما".

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