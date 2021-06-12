في ذي قار.. "بيرغ العشيرة" يشعل نزاعاً عشائرياً ويوقف قطاراً للمسافرين

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة ذي قار، يوم السبت، بوقوع جرحى وإيقاف حركة قطار للمسافرين بسبب نزاع عشائري جنوب مدينة الناصرية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "نزاعا عشائريا وقع في منطقة حجام بقضاء سوق الشيوخ جنوبي ذي قار، بين أفراد من قبيلة حجام ذاتها بسبب الخلاف على (بيرغ العشيرة)، ما تسبب بإيقاف قطار المسافرين المتوجه من البصرة إلى بغداد".

وبين أن "النزاع انتهى بإصابة احد الأطراف بجروح خطرة"، مشيراً إلى أن "القوات الأمنية فرضت سيطرتها على منطقة الحادث وأعادت فتح سكة القطار واعتقال المتسببين بالحادث".