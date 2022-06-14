في ذي قار.. انتحار فتى لأسباب مجهولة وإصابة شخص بمشاجرة

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ذي قار، يوم الثلاثاء، بتسجيل عدة حوادث أمنية في مناطق متفرقة من المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "فتى في الخامسة عشر من عمره اقدم على الانتحار شنقاً بواسطة حبل داخل منزله في منطقة الإسكان جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة".

وبين المصدر، ان "اسباب الانتحار لم تحدد لغاية الان، حيث تم نقل الجثة إلى الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها".

وأضاف، ان "حادثا آخر وقع في حي اور وسط الناصرية تمثل بقيام شخص بتبادل إطلاق النار وسط الشارع مع شخص اخر أدى لإصابة احدهما بجروح".

واشار الى ان " قوة أمنية داهمت منزل المعتدي واعتقلته على الفور وعثرت داخل منزله على قطع سلاح مختلفة".