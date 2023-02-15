في ذي قار.. انتحار تاجر مخدرات بتناوله كمية تكفي لـ300 متعاط

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ذي قار، يوم الأربعاء، بانتحار تاجر مخدرات أثناء محاصرته لاعتقاله من قبل قوة أمنية وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "قوة امنية تابعة لخلية الصقور أوقفت تاجر مخدرات وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة بحوزته كمية مخدرات تقدر بـ15 غراماً وأسلحة نارية".

وبين المصدر، ان "التاجر وأثناء محاولة اعتقاله قام بابتلاع الكمية التي بحوزته، وتم نقله إلى شعبة مكافحة المخدرات صاحبة الاختصاص، ومن ثم إلى المستشفى لمعالجته".

وأشار إلى أن "المستشفى لم تفلح بإنقاذ حياته بسبب كمية المخدرات التي ابتلعها والتي تكفي لـ300 شخص من متعاطي المخدرات".