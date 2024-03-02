في ذي قار.. الإطاحة بعصابة سرقت مكتب "كي كارد" ومحاولة انتحار شابة عشرينية

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم السبت، بان القوات الامنية سجّلت حادثين الأول كان الإطاحة بعصابة سرقة قامت بالسطو على مكتب (كي كارد) شمالي المحافظة، والثاني هو محاولة انتحار فتاة في العشرين من عمرها.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "قوة امنية تمكنت من اعتقال لصين اثنين أعمارهم في العشرينات قاموا بسرقة مكتب للكي كارد بقضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار".

وبين المصدر، أن "اللصوص قاموا بسرقة المكتب بـ36 مليون دينار على شكل 3 دفعات"، لافتا إلى أنه "تم توقيفهم على ذمة التحقيق وفق أحكام المادة 446 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل".

من جانب آخر، أقدمت شابة في العشرينات من عمرها على محاولة الانتحار بتناولها كمية كبيرة من الحبوب الطبية، داخل منزلها بقضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار.

وتابع المصدر، ان "الشابة أصيبت بتسمم دوائي، حيث تم نقلها من قبل ذويها للمستشفى لغرض تلقي العلاج اللازم".