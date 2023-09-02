في ذي قار.. القبض على قاتل بعد ساعات من تنفيذ الجريمة

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة ذي قار، يوم السبت، عن إلقاء القبض على واحد من ثلاثة أشخاص متهمين بتنفيذ جريمة قتل، بعد ساعات معدودة على وقوع الجريمة.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن الشرطة تلقت بلاغاً عن مقتل أحد المواطنين في قضاء سوق الشيوخ ظهر اليوم، وعلى الفور تم التوجه إلى محل الحادث وفتح تحقيق وجمع كل ما له مساس بالجريمة.

وبينت أنه تم تشكيل فريق عمل مشترك من قبل قسم الشرطة وقوة الواجب وبعد التحري وجمع المعلومات وخلال ساعات من الحادث تم إلقاء القبض على المتهم (ع. ك. ن) تولد 1992 يسكن في حي الزهراء بقضاء سوق الشيوخ، وهو أحد منفذي جريمة القتل.

وأشارت إلى أنه تقرر توقيفه قضائياً استناداً إلى المادة 406 من قانون العقوبات العراقي لإكمال التحقيق وكشف ملابسات الحادث وما تزال عمليات البحث جارية للقبض على المتهمين الآخرين وتقديمهم للمحاكمة الجنائية المختصة لينالوا جزائهم العادل.