في ذي قار.. العثور على جثة شاب وأب يطلق النار على أفراد أسرته

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني في ذي قار، مساء اليوم الخميس، بتسجيل حادثين امنيين احدهما اب يفتح النار على عائلته ويصيب ثلاثة منهم بجروح شمالي المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "امرأة في الاربعينات من عمرها مع اثنين من ابنائها عمريهما دون العشرين سنة، اصيبوا بجروح بعدما فتح والدهم النار عليهم داخل منزلهم في قضاء النصر شمالي محافظة ذي قار".

واضاف ان "قوة أمنية توجهت إلى مكان الحادث وقامت بنقل المصابين إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج، وفتحت تحقيقاً بالحادث".

وبين ان "سبب قيام الاب بإطلاق النار على أفراد أسرته هو تهجمهم عليه لزواجه من امرأة أخرى"، مشيرا الى ان "المصابين يطلبوا الشكوى ضد والدهم وشقيقه الذي كان معه".

من جانب آخر، عثرت قوة أمنية على جثة شاب وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة.

واوضح المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "قوة أمنية عثرت على جثة شاب مجهول الهوية ملقاة على ضفة نهر المصب العام (الهولندي) وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة، وعليها آثار ضربة في الرأس ودراجة نارية صغيره بالقرب من الجثة".

ولفت الى انه "تم نقل الجثة الى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية، كما تم فتح تحقيق بالحادث لمعرفة ملابساته".