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في ذي قار.. العبث بالسلاح يودي بحياة طفلة ومجهولون يهاجمون منزل نائب

Category: أمـن

Date: 2021-08-14T10:58:33+0000
في ذي قار.. العبث بالسلاح يودي بحياة طفلة ومجهولون يهاجمون منزل نائب

شفق نيوز/ سجلت ذي قار جنوبي العراق، يوم السبت، عدداً من الحوادث الأمنية في المحافظة أبرزها مصرع طفلة وإصابة اثنين بنزاع عشائري.

وابلغ مصدر امني وكالة شفق نيوز، بأن "طفلة تبلغ من العمر 12 سنة لقيت حتفها نتيجة عبثها بسلاح ناري داخل منزلها في قضاء الدواية شمال شرقي محافظة ذي قار".

وبين أن "قوة امنية قامت بنقل جثة الضحية الى دائرة الطب العدلي لاستكمال الاجراءات القانونية، كما فتحت تحقيقاً للوقوف على حقيقة الحادث".

من جانب آخر، ذكر المصدر ان "نزاعاً عشائرياً حصل في قرية آل رمضان بقضاء الشطرة شمالي المحافظة، انتهى بإصابة اثنين بإطلاقات نارية".

وأشار إلى أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث، فيما تم نقل المصابين الى المستشفى لتلقي العلاج".

إلى ذلك، قال المصدر الامني إن "منزل عضو لجنة الامن والدفاع النيابية كاطع نجمان جلود، في قضاء الرفاعي شمالي محافظة ذي قار، تعرض لإطلاق نار من قبل مجهولين".

وأوضح ان "الهجوم لم يسفر عن اصابات بشرية وتسبب بأضرار مادية لحقت بالمنزل، فيما لاذ المسلحون بالفرار إلى جهة مجهولة"

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