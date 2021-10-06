في ذي قار.. اعتقال موظف حكومي يتاجر بالمخدرات وفتاة بغدادية هاربة من ذويها

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار، اليوم الأربعاء، بتسجيل عدد من الحوادث الأمنية في المحافظة خلال الساعات الماضية ، أبرزها اعتقال موظفاً حكومياً يتاجر بالمخدرات، وفتاة بغدادية هاربة من ذويها.

وابلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "قوة من مكافحة المخدرات اعتقلت ثلاثة أشخاص يتاجرون بالمواد المخدرة في قضاء الدواية شمال شرقي ذي قار، بينهم موظف في وزارة الكهرباء".

وأوضح ، أنه "تم ضبط مادة الكريستال المخدرة بحوزة المعتقلين، داخل عجلة صالون كانوا يستقلونها".

فيما أشار إلى أن "إحدى السيطرات الأمنية اعتقلت فتاة تبلغ من العمر 16 عاما قادمة من بغداد هربا من ذويها الذين يرومون تزويجها رغماً عنها ودون رغبتها، وبعد التحقيق معها تبين انها قادمة للقاء صديق لها يبلغ من العمر 17 عاما في محافظة ذي قار تعرفت عليه بمواقع التواصل الاجتماعي".

وبين أن "الأجهزة الأمنية استدعت الشخص المقصود وتم إرسال الطرفين إلى مركز شرطة الأحداث، لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما".

من جانب آخر، اقدم مجهولون على إحراق عجلة صالون وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر ان "مجهولين يستقلون دراجة نارية أقدموا على حرق عجلة صالون نوع (اوبتما) في حي الشهداء وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة"، مضيفا ان "صاحب العجلة طلب الشكوى ضد الجناة حين التعرف عليهم، بعد تدقيق صورهم عبر كاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة".