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في ذي قار.. اعتقال مسلحين اثنين وإخماد حريق كبير

Category: أمـن

Date: 2021-08-03T18:23:54+0000
في ذي قار.. اعتقال مسلحين اثنين وإخماد حريق كبير

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار، يوم الثلاثاء، باعتقال شخصين نفذا هجوما مسلحا على احد المنازل شمالي المحافظة، فيما اخمد الدفاع المدني حريقا كبيرا وسط مدينة الناصرية.

وابلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "قوة أمنية اعتقلت اليوم شقيقين اثنين بقضاء الرفاعي شمالي محافظة ذي قار بتهمة تنفيذ هجوم مسلح على أحد المنازل خلال 24 ساعة الماضية وإحراق مولدة المنزل وإلحاق إضرار مادية جسيمة فيه".

وبين أن "سبب الهجوم خلافات سابقة بين الطرفين".

من جانب اخر، ذكر المصدر، أن "ستة فرق من الدفاع المدني تمكنت من إخماد حريق كبير اندلع بمجمع للأدوات الاحتياطية وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة"، مبينا أن "التحقيقات الأولية وبحسب إفادة صاحب المجمع تشير إلى أن الحادث بفعل فاعل".

وأكد أن" الخسائر التي تسبب بها الحريق تقدر بعشرات الملايين من الدنانير".

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