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في ذي قار.. اعتقال "لغيوي والطلياني" و8 آخرين من تجار المخدرات

Category: أمـن

Date: 2022-11-21T08:49:38+0000
في ذي قار.. اعتقال "لغيوي والطلياني" و8 آخرين من تجار المخدرات

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ذي قار، يوم الإثنين، باعتقال عشرة من تجار المخدرات بينهم اثنان بارزان، خلال الايام الاربعة الماضية.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "قوة امنية من شعبة مكافحة المخدرات نفذت واجبا امنيا واسعا استمر لاربعة ايام انتهى باعتقال 10 تجار مخدرات بينهم تاجران بارزان على مستوى المحافظة يعرفنا بـ(لغيوي، والطلياني)".

وبين المصدر، ان "القوة الامنية صادرت كميات كبيرة من المواد المخدرة بحوزة المتهمين تكفي للمئات من متعاطي المخدرات".

من جانب آخر، قام مجهولين بإحراق عجلة مدير شعبة مكافحة المخدرات في قضاء الرفاعي شمالي محافظة ذي قار المقدم عبد الامير عواد، ولاذو بالفرار إلى جهة مجهولة.

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