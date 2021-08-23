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في ذي قار.. اعتقال المئات من متعاطي ومروجي المخدرات

Category: أمـن

Date: 2021-08-23T15:19:55+0000
في ذي قار.. اعتقال المئات من متعاطي ومروجي المخدرات

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني في ذي قار، يوم الاثنين، عن أعداد المعتقلين بتهمة تجارة وتعاطي المخدرات خلال الفترة الماضية من قبل الأجهزة الأمنية في المحافظة.

وابلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "القوات الأمنية تمكنت من اعتقال أكثر من 300 شخص بتهمة تعاطي وتجارة المخدرات في المحافظة خلال عمليات نوعية نفذتها الأجهزة الأمنية والاستخبارية في مدينة الناصرية وضواحيها خلال الأشهر الخمسة الماضية".

واشار إلى أن "من بين المعتقلين قرابة 170 شخصاً صادرة بحقهم أحكام قضائية من المحاكم المختصة في ذي قار".

وبين أن "الكميات التي ضبطت بحوزة المتهمين المعتقلين تجاوزت أكثر من 14 كغم من مادة الكرستال، و1.5 كغم من الحشيشة، إضافة الى الآلاف من الحبوب المخدرة".

وأضاف المصدر، أن "غالبية المعتقلين تمت احالتهم إلى المحاكم المختصة ونالوا جزائهم العادل، فيما ينتظر آخرين صدور أحكام بحقهم بعد الانتهاء من الإجراءات التحقيقية معهم".

 

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