في ذكرى مقتل البغدادي.. بومبيو: ما يزال داعش يشكل تهديداً

شفق نيوز/ اكد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، إن تنظيم داعش ما يزال يشكل تهديدا، في الذكرى الأولى لمقتل زعيم التنظيم الإرهابي أبو بكر البغدادي.

وكتب بومبيو على تويتر، "اليوم مرور عام على إطلاق الولايات المتحدة لعملية أسقطت زعيم داعش أبو بكر البغدادي. على الرغم من هذا الإنجاز البارز ما يزال داعش يشكل تهديدا وسنواصل العمل مع التحالف الدولي لضمان هزيمته بشكل دائم".

وفي 27 أكتوبر 2019، استهدفت عملية عسكرية أميركية في سوريا أبو بكر البغدادي، العراقي الذي أعلن نفسه "خليفة" "الدولة الإسلامية" التي أعلن قيامها.