سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

في آذار الماضي.. إعتقال 9 تجار مخدرات بحوزتهم 6 كيلو غرام من "الكريستال" ورمانات يدوية

Category: أمـن

Date: 2022-04-01T18:08:33+0000
في آذار الماضي.. إعتقال 9 تجار مخدرات بحوزتهم 6 كيلو غرام من "الكريستال" ورمانات يدوية

شفق نيوز/ أعلن جهاز الأمن الوطني، يوم الجمعة، اعتقال 9 تجار للمخدرات في شهر آذار الماضي فقط، فيما لفت الى ضبط 6 كيلو غرام من المواد المخدرة وملايين الدنانير واسلحة ورمانات يدوية كانت بحوزتهم.

وقال الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "ضمن سلسلة الواجبات النوعية التي ينفذها جهاز الأمن الوطني لمكافحة تجارة المخدرات، وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة تمكنت مفارز الجهاز بعد استحصال الموافقات القضائية من إلقاء القبض على (9) تجار للمخدرات في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد خلال شهر آذار".

وبشأن المواد التي ضبطت بحوزة المتهمين، أوضح الجهاز "ضُبطت بحوزتهم (6) كغم من مادة الكرستال و(49) مليون دينار عراقي، فضلاً عن أسلحة خفيفة ورمانات يدوية"، مبينا أنه "قد دونت أقوالهم أصولياً واحيلوا مع المضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة لينالوا جزاءهم العادل.

related

الأمن العراقي يطيح بمبتز إلكتروني يشهّر بالنساء عبر "تيك توك"

Date: 2021-11-14 13:51:14
الأمن العراقي يطيح بمبتز إلكتروني يشهّر بالنساء عبر "تيك توك"

بعد القبض عليه متلبساً.. تاجر مخدرات يعترف على معاونيه في الفلوجة

Date: 2022-03-14 14:54:29
بعد القبض عليه متلبساً.. تاجر مخدرات يعترف على معاونيه في الفلوجة

بعمليتين نوعيتين.. الأمن الوطني يطيح بـ5 "إرهابيين" في الانبار

Date: 2021-07-09 14:27:53
بعمليتين نوعيتين.. الأمن الوطني يطيح بـ5 "إرهابيين" في الانبار

تعيين مدير جديد لجهاز الأمن الوطني في كركوك

Date: 2021-11-25 14:52:19
تعيين مدير جديد لجهاز الأمن الوطني في كركوك

عملية أمنية تطيح بـ"كبار مروجي" المخدرات في بغداد

Date: 2022-03-15 21:01:34
عملية أمنية تطيح بـ"كبار مروجي" المخدرات في بغداد

بغداد.. الأمن الوطني يطيح بـ"إرهابيين" أحدهما مسؤول العبوات الناسفة

Date: 2021-07-17 14:05:37
بغداد.. الأمن الوطني يطيح بـ"إرهابيين" أحدهما مسؤول العبوات الناسفة

ذي قار.. قضية سرقة تقود لجريمة قتل وقوة مشتركة تضبط كدس عتاد

Date: 2021-12-02 05:38:34
ذي قار.. قضية سرقة تقود لجريمة قتل وقوة مشتركة تضبط كدس عتاد

الأمن يطيح بـ"شبكة ناشطين وهميين" ابتزت مسؤولين وفتيات في نينوى

Date: 2021-08-15 08:46:36
الأمن يطيح بـ"شبكة ناشطين وهميين" ابتزت مسؤولين وفتيات في نينوى