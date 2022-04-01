في آذار الماضي.. إعتقال 9 تجار مخدرات بحوزتهم 6 كيلو غرام من "الكريستال" ورمانات يدوية

شفق نيوز/ أعلن جهاز الأمن الوطني، يوم الجمعة، اعتقال 9 تجار للمخدرات في شهر آذار الماضي فقط، فيما لفت الى ضبط 6 كيلو غرام من المواد المخدرة وملايين الدنانير واسلحة ورمانات يدوية كانت بحوزتهم.

وقال الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "ضمن سلسلة الواجبات النوعية التي ينفذها جهاز الأمن الوطني لمكافحة تجارة المخدرات، وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة تمكنت مفارز الجهاز بعد استحصال الموافقات القضائية من إلقاء القبض على (9) تجار للمخدرات في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد خلال شهر آذار".

وبشأن المواد التي ضبطت بحوزة المتهمين، أوضح الجهاز "ضُبطت بحوزتهم (6) كغم من مادة الكرستال و(49) مليون دينار عراقي، فضلاً عن أسلحة خفيفة ورمانات يدوية"، مبينا أنه "قد دونت أقوالهم أصولياً واحيلوا مع المضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة لينالوا جزاءهم العادل.