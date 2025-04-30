في ديالى وأربيل.. مصرع شرطي وإصابة 2 من البيشمركة واعتقال شبكة مخدرات (فيديو)

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، مساء اليوم الأربعاء، بمصرع شرطي وإصابة اثنين من قوات البيشمركة بحادث سير شمال شرقي المحافظة، فيما أعلنت مديرية آسايش أربيل عاصمة إقليم كوردستان، عن إلقاء القبض على عصابة مكونة من ستة متهمين بينهم امرأتان، تتاجر بالمواد المخدرة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شرطياً لقي مصرعه نتيجة اصطدامه بدراجته النارية بدراجة أخرى يقودها عنصران من البيشمركة أصيبا بجروح بليغة، في أطراف ناحية قره تبةشمالشرقيديالى".

وأضاف أنه تم نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية، والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

فيما جاء في بيان لمديرية آسايش أربيل، ورد لوكالة شفق نيوز، أنه بأمر من قاضي تحقيق الآسايش، تم إلقاء القبض على عصابة كانت تتاجر بالمواد المخدرة، مكونة من ستة متهمين، من بينهم امرأتان، لافتاً إلى أن جميع المتهمين من خارج إقليم كوردستان.

وأضاف البيان أن المتهمين يحملون الأسماء (ش، ش، ع) و(ص، ع، ع) و(ي، هـ، ي) و(ر، ر، م) و(د، ر، ف) و(م، ص، ك).

وأشار البيان إلى أنه أثناء القبض على المتهمين، تم ضبط كمية من المواد المخدرة من نوع (الكريستال والماريجوانا)، بالإضافة إلى قطعتين من الأسلحة النارية غير المرخصة، وقنبلة يدوية، وأدوات لقياس ووزن المواد المخدرة.