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في ديالى وميسان.. انتحار شاب ومقتل آخر والقبض على قاتل

Category: أمـن

Date: 2021-09-29T09:21:35+0000
في ديالى وميسان.. انتحار شاب ومقتل آخر والقبض على قاتل

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني في ديالى، يوم الاربعاء، بانتحار شاب باطلاق النار على نفسه، في وقت قتل شاب آخر جراء شجار بالسكاكين في حادثين منفصلين بالمحافظة، فيما تمكنت شرطة ميسان من القبض على متهم مطلوب قضائياً لإرتكابة جريمة القتل العمد في المحافظة .

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شاباً اقدم، اليوم، على الانتحار باطلاق النار على رأسه من سلاح مسدس  في حي (الشرقية الثالثة ) عند اطراف قضاء الخالص، ( 15 كم شمال شرق بعقوبة مركز محافظة ديالى)".

واضاف المصدر، أن جثة الضحية وهو من تولد 1997 تم نقلها للطب العدلي فيما فتحت السلطات الامنية تحقيقا لكشف ملابسات الحادث".

وفي ديالى أيضاً، قال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن شاباً لقي مصرعه، اليوم، اثر مشاجرة بالسكاكين  قرب "النافورة" في ناحية جلولاء، ( 70 كم شمال شرق بعقوبة)، موضحاً أن قوات الامن فتحت تحقيقاً بالحادث.

وفي ميسان، جنوبي البلاد، ذكر بيان لمديرية الشرطة في المحافظة، أن مفارز استخبارات ميسان وبالاشتراك مع سرية سوات تمكنت من القبض على المتهم (م. م. ص.) والمطلوب قضائياً وفق المادة ( 406 ق ع ) وذلك في منطقة حي الغدير بمدينة العمارة، مركز المحافظة.

وأشار البيان، إلى إحالة المتهم إلى الجهات التحقيقية المختصة بغية إحالته للقضاء لينال جزائه العادل .

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